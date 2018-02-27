BlackBerry, Bugün Geldiği Noktadan Memnun!
Bir dönemin akıllı telefon devi BlackBerry, zor geçen yılların ardından, bugün geldiği noktadan oldukça memnun!
- Levent Öztürk
"Görevimizi tamamlamış gibi hissediyoruz." Bu açıklama BlackBerry Mobile'dan duymayı bekleyeceğiniz bir şey olmayabilir ancak firmanın Küresel Genel Yöneticisi Francois Mahieu'nun MWC 2018'de kurduğu cümle tam olarak bu.
BlackBerry KeyOne artık bir yaşında ve geçtiğimiz yıl Barcelona'daki MWC sırasında, tam da bu tarihlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu fiziksel klavyeli cihaz Dünya genelinde her piyasada bulunabilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
Her ne kadar telefon piyasasında BlackBerry Motion'ın ve KeyOne'ın "okyanusta sadece bir damla" olduğu söylenebilse de, firma, bakış açısını yüksek kaliteye çekerek başarının gerçek boyutlarının görülebileceği konusunda ısrarcı.
Mahieu'nun söylediği üzere yüksek kalite seviyesinde %3-5 civarı bir piyasa payına sahip olmak küçümsenebilecek bir şey değil ve firmanın doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Tabii ki Mahieu, iki büyük devden piyasa payı kapmanın kolay bir şey olmadığını da belirtmeyi unutmuyor. BlackBerry'nin hedefi zaten Apple ve Samsung gibi firmaların önüne geçmek değil. Firmanın asıl isteği, gerektiği kadar zaman harcayarak düzenli ve anlamlı bir iş ortamı oluşturmak.
Mahieu, bir sonraki hedeflerinin yüksek seviye kategorisinde kalarak piyasa paylarını düzenli bir şekilde yükseltmeye devam etmek olduğunu söylüyor. Bu yüzden de firma klavyeler, malzemeler ve genel olarak tüm alakalı alanlarda gelişerek kalıcı bir firma olduklarını kanıtlamak istiyor.
BlackBerry'nin fiziksel klavye seven sağlam bir kullanıcı tabanı olsa da firma, KeyOne gibi telefonların sınırlı sayıda kişinin ilgi alanına girdiğinin ve alternatif sunması gerektiğinin farkında: "Başarılı olmak için portfolyonuzda binlerce telefon olmasına gerek yok ama birkaç tane olmasına ihtiyacınız var."
OnePlus ve Honor gibi firmaların sınırlı sayıda donanım önerisi ile hatırı sayılır başarı seviyesine ulaştığını gördük ve BlackBerry'nin de benzer bir başarıya ulaşması çok şaşırtıcı olmaz. Özellikle kurumsal dünyada BlackBerry yıllar sonra bir kez daha öne çıkmaya başlamış durumda...
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