BlackBerry Hayranlarına Özel Telefon!
Klasik BlackBerry telefonları özlüyorsanız, önemli eksiklerine rağmen, aradığınız telefon Unihertz Titan olabilir!
- Ercan Uğurlu
Bir dönemin parlayan yıldızı BlackBerry, ürettiği telefonlarla pek çok kullanıcının sevgilisi olmuştu. Özellikle kendi işletim sistemiyle sevilen şirket, yükselen Android trendine karşı koyamayıp sonrasında Android ekosistemine geçiş yapmış, ancak eski popülerliğini bir daha yakalayamamıştı. Son modeli BlackBerry KEY2 LE telefonunu geçen sene çıkartan BlackBerry, 2014 yılında ürettiği BlackBerry Passport ile eskiyi özleyenleri hedef almıştı.
BlackBerry OS 10.3 işletim sistemi ile gelen BlackBerry Passport, dokunmatik ekranlı ve fiziksel klavyeli modellerden biriydi. Unihertz Titan ise, benzer bir tasarım ve kullanım şekli gözetmesiyle yeni Passport olacak gibi görünüyor.
Unihertz Titan, elbette BlackBerry işletim sistemini çalıştırmıyor. Android işletim sistemine sahip olacak olan Unihertz Titan, yakın zaman içinde satışta olacak. Şu an resmi internet sitesi üzerinden e-posta yoluyla ön sipariş toplayan Unihertz, telefonu 199 Dolar fiyattan satacak.
Unihertz Titan'in ekranı tıpkı BlackBerry Passport gibi 4.5 inç boyutunda. 1440 piksel çözünürlüğündeki ekranın altında QWERTY klavye bulunduran telefon, IP67 sertifikalı su koruması ve 6000 mAh kapasitesinde bir batarya da yer alıyor. Ayrıca yüz tanıma, parmak izi sensörü, kablosuz şarj, çift SIM kart, LTE ve NFC desteği bulunduran telefon, şimdilik reklamını BlackBerry Passport halefi olarak yapıyor olsa da, gerçekten böyle olup olmayacağını piyasaya çıktığında göreceğiz.
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