BlackBerry Key2 İçin Tarih Belli Oldu!
BlackBerry'nin fiziksel klavyeye sahip yeni Android'li telefonu Key2 için beklenen tarih resmi olarak açıklandı!
BlackBerry, KEYone'dan beri geçen bir yılı aşkın süredir ilk fiziksel klavyeli telefonunu, yani KEY2'yi (ya da KEYtwo) tanıtmaya hazır. Firmanın resmi Twitter hesabı, cihazın yayımını bir davetiye ile duyurdu ve bu etkinlik, 7 Haziran tarihinde New York'ta gerçekleşecek. Çin'in sertifika ajansı TENAA'ya kısa bir süre önce yapılan başvuruya göre cihaz, bir önceki sürümü ile benzer bir görüntüye sahip olacak ve muhtemelen yüksek seviye özellikler sunacak.
Cihazın şu ana kadar sızan donanım özelliklerinin arasında Snapdragon 660 octa-core çipseti, 12 megapiksel ve 8 megapiksel algılayıcıları içeren iki kameralı bir düzen ve 3:2 izleme oranına denk gelen bir şekilde 1620x1080 çözünürlüğe sahip 4.5 inçlik bir ekran yer alıyor.
BlackBerry'nin bu modelde hareket tabanlı fiziksel klavyesini yeni özellikler ile geliştirmiş olması bekleniyor. Ayrıca bu cihaz, bir önceki sürümü gibi, Android Enterprise Program'ın bir parçası olabilir ancak kesin bilgiler için önümüzdeki ay yapılacak resmi tanıtımı beklememiz gerekiyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın