BlackBerry KEY2 Lite yolda mı?
BlackBerry, KEY2'nin yaşadığı fiyat sorununu yeni bir KEY2 ile çözmek istiyor olabilir!
BlackBerry KEY2, geçtiğimiz ay tanıtılmıştı ve bir önceki sürüme göre bazı gelişimleri olsa da, pek çok kişi 649$ fiyatına şüphe ile yaklaşmıştı. Her ne kadar henüz doğrulanmamış olsa da görünene göre BlackBerry bu fiyat problemini tahmin ederek telefonun daha ucuz bir sürümünü önceden hazır etmiş durumda.
Yeni sızıntı, Evan Blass tarafından sunuluyor ve KEY2 Lite olarak bilinen bir telefonun fotoğrafını gösteriyor. Fotoğrafa eşlik eden çok fazla bilgi yok ama Blass'ın söylediğine göre telefon, KEY2 ile aynı şekle sahip olacak ve üç renk ile sunulacak: Kırmızı, mavi ve bakır rengi.
Henüz doğrulanmamış olsa da "Lite" ek adının KEY2'ye göre daha düşük özellikler ya da fiyatı düşürmek için daha farklı malzemeler kullanılan bir sürümü olduğunu gösterdiği tahmin edilebilir. Eğer durum bu şekildeyse, KEY2 ile ilgilenen ancak fiyatı çok yüksek bulan kişiler için yeni bir seçenek olabilir.
Şimdilik BlackBerry'nin resmi açıklamalarını beklemek dışında yapılabilecek çok fazla şey olmasa da, söylentideki bu yeni telefonun bir aydan kısa bir süre sonra IFA Berlin'de tanıtılması mümkün olabilir.
Levent Öztürk
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