BlackBerry KEYone, Sökülen Ekran Sonunundan Kurtuluyor
Yeni üretilen BlackBerry KEYone'lar, cihazın "ayrılan ekran" sorununu ortadan kaldırıyor!
Bir kaç hafta önce, BlackBerry KEYone üzerinde yapılan bir bükülme testinde cihazın ekranının yerinden sökülmesi, telefon hakkında olumsuz söylentilerin yayılmasına sebep olmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla ekranı gövde ile birleştiren yapıştırıcı yeterince kaliteli değildi.
BlackBerry bu duruma müdahale etmekte gecikmedi ve TCL ile birlikte farklı yapıştırıcı seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı, ayrıca sorunun sadece küçük bir kısım kullanıcıyı etkilediğini de ekledi.
Şimdi ise, CrackBerry forumlarında yayınlanan bir açıklamaya göre şirket ekranın sağlamlığını arttırmak için farklı önlemler aldığını ve daha güçlü bir yapıştırıcı kullanmaya başladığını bildirdi. Ekran sorunu çözülmüş olan KEYone üniteleri şu an itibariyle satıcı ve dağıtımcı firmalara ulaştırılıyor.
Şirket ayrıca ekranı ile sorun yaşayan kullanıcıların garanti dahilinde tamir ve değiştirme hizmetlerinden yararlanabileceğini hatırlattı.
Ali Ruhi Öztürk
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