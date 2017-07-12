BlackBerry KEYone, Sökülen Ekran Sonunundan Kurtuluyor

Yeni üretilen BlackBerry KEYone'lar, cihazın "ayrılan ekran" sorununu ortadan kaldırıyor!

BlackBerry KEYone, Sökülen Ekran Sonunundan Kurtuluyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple-Qualcomm davası çok daha karmaşıklaştı
İşte App Store'da ilk 5'te Yer Alan Oyunlar!
Bu Samsung VR Başlığı, Hepsinden İyi Olabilir!
Mobil oyun dünyası mercek altında!
Sızan Google Pixel 2 Kılıflarından İlginç İpuçları!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir