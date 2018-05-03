BlackBerry KeyTwo, Gerçeğe Çok Yakın
BlackBerry'nin geçen yıl çıkarttığı Keyone modelinden sonra gelecek KeyTwo (Key2) gerçeğe bir adım daha yakın...
BlackBerry Keyone, geçtiğimiz sene şubat ayında piyasaya çıkmıştı. Gelen söylentiler, Kanadalı şirketin yeni bir Key modeli üzerinde çalıştığı yönündeydi. Bunun gerçekleşmesine ise oldukça kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Zira gelen yeni sızıntılar, bu görüntülerin BlackBerry KeyTwo'a ait olduğunu iddia ediyor.
Daha önce kod adıyla BlackBerry Athena olarak ortaya çıkan, ardından da BlackBerry KeyTwo ve BlackBerry Key2 isimleriyle anılan yeni model, CrackBerry forumunda ortaya çıkmış. Fotoğraflarda telefonun son hali açıkça görünüyor. Üzerinde "satılık değildir" yazısının da dikkati çektiği telefonun, elbette BlackBerry KeyTwo olup olmadığı resmi olarak açıklanmış değil.
Her ne kadar BlackBerry tarafından henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, ortaya çıkan bu fotoğraflar, daha önceki sızıntılara bir hayli benzerlik gösteriyor. Daha önce BlackBerry KeyTwo için TENAA'da ortaya çıkan görseller ile yeni fotoğraf hemen hemen aynı. Elbette yine de son sözü BlackBerry söyleyecek...
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın