BlackBerry Messenger Tarih Oluyor!
BlackBerry, bir zamanların en popüler servislerinden biri olan mesajlaşma uygulamasını kapatma kararı aldı!
- Doğan Kürşat Aktaş
BlackBerry Messenger (BBM), geçmiş zamanın popüler sohbet uygulamalarından biriydi ancak uygulamanın şimdi eski popülaritesinden geriye pek bir şey kalmadı. BlackBerry, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda uygulamanın tüketici sürümünü 31 Mayıs'tan itibaren kullanıma kapatacağını açıkladı.
Duyuru, tüketicilerin Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram gibi diğer mesajlaşma platformlarına geçmeye başlamasından bu yana şirketin kullanıcı tabanındaki büyük düşüşü kabul ettiğini gösteriyor. BlackBerry'nin 2016'dan beri uygulamaya yeni özellikler ve içerik sunma konusundaki çabaları, bir şekilde kullanıcıların göçünü bastırmaya yetmedi.
2013 yılında, BBM uygulaması Android ve iOS cihazları için platformlar arası çalışma desteği ile güncellenmişti. Bir yıl sonra BlackBerry, Windows Phone platformunda BBM için beta kaydını açmıştı.
"En iyi mesajlaşma uygulamasını geliştirme hedefimizi gerçeğe dönüştürmek için uzun bir süre boyunca çalıştık ve bugüne kadar yaptığımız şeyle gurur duyuyoruz. Ancak teknoloji endüstrisi çok akışkan ve önemli çabalarımıza rağmen kullanıcılar diğer platformlara geçtiler. Yeni kullanıcılar oturum açmanın zor olduğunu kanıtladı. Hoşçakal demek için üzgün olsak da, BBM tüketici hizmetini sonlandırmanın ve başka projelerle yolumuza devam etmemizin zamanı geldi."
Eğer daha önce BBM çıkartmalarını satın aldıysanız, Apple App Store ve Google Play Store üzerinden bu satın alımlarınız için para iadesi alabileceksiniz fakat bu çıkartmaları dışa aktarma seçeneği bulunmuyor. Bunun yanında BBMojiler iade edilemez durumda ve BlackBerry'nin mesajlaşma servisini kapatmasının ardından kullanılamayacaklar.
Kullanıcıların 31 Mayıs'tan önce BBM aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarını, videolarını ve dosyalarını indirmelerini öneriyoruz. BBM'nin kurumsal sürümünün ise çalışmaya devam edeceğini belirtelim.
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