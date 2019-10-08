BlackBerry Telefonlar İçin 5G Başka Bahara...
BlackBerry telefonların ne zaman 5G desteğine kavuşacağını merak ediyorsanız, bu haber sizi biraz üzecek!
- Levent Öztürk
BlackBerry artık akıllı telefon endüstrisinde büyük bir isim olmayabilir ancak halen akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Firmanın önemli bir yöneticisi tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklama, 5G'ye diğer firmalar kadar hızlı geçiş yapılamayacağını söylüyor.
Yeni nesil internet teknolojisi şu anda pek çok firmanın üst seviye telefonlarında yer almaya başladı ancak BlackBerry telefonların arkasındaki firma olan TCL'nin bir yöneticisi, firmanın bir BlackBerry ürününde 5G'yi (en azından yakın zaman içerisinde) kullanmayacaklarını söyledi.
TCL Pazarlama Genel Müdürü Stefan Streit, yaptığı konuşmada "bu bir eğlence cihazı değil ve zaten e-postalarınızı gerçekten hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. 5G ve nerede uygulanacağı ile çok eğlenebiliriz – belki bir 8K TV veya buzdolabı... ama bir BlackBerry değil."
BlackBerry kullanıcıların genellikle iş odaklı oldukları ve hızdan faydalanabilecekleri düşünülürse, bunun garip bir tercih olduğu söylenebilir. Ancak TCL genellikle orta seviye ve altındaki telefonlara odaklanırken 5G üst seviye bir özellik olarak varlığını koruyor ve bu açıdan da durumun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.
Bununla beraber TCL, telefonlarda 5G teknolojisine karşı değil ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 5G'li telefonlar üreteceği kesin. Ama bunun yakın zamanda olmayacağı da açık.
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