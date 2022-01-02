BlackBerry Telefonların Tabutuna Son Çivi de Çakılıyor!

Bir zamanların telefon devi BlackBerry, için yolun sonu tamamen geldi. Şirket, 4 Ocak'ta tabuta son çiviyi de çakmaya hazırlanıyor!

  • Ercan Uğurlu
BlackBerry'nin tabutuna son çivi çakılıyor

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