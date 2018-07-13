BlackFly ile uçmaya hazırlanın
Opener'ın BlackFly prototipi, hava yolcuğunu sivil hayata getirmeyi hedefliyor!
Kaliforniyalı bir firma, pilot ehliyetiniz olmasa bile kısa yolculuklar için havaya çıkmanızı sağlayacak "uçan arabanın" ilk prototipini üretti.
Şu anda Kanada'da test edilen BlackFly, insansız hava araçları (İHA) üzerine uzmanlaşan Kaliforniyalı firma Opener tarafından geliştirilmiş durumda. Her ne kadar BlackFly bir "araba" olarak tanımlansa da, hiçbir tekerleği bulunmuyor ve bir insan yerine kargo taşıyacak bir araç gibi gözüküyor.
Araç otonom veya bir kullanıcı kontrolü ile uçabiliyor. Opener'ın CEO'su Marcus Leng'in CBS News'e söylediğine göre "üç boyutlu ortam tam komuta sahipsiniz."
"Havalanmak için kolun düğmesine bastığınızda tam kontrole sahipsiniz. Havada durduğunuzda ve kolu bıraktığınızda, hava aracı (olduğu yerde) donuyor."
Her ne kadar BlackFly'ın kontrolleri ehliyetsiz de kullanılabilecek kadar kolay olsa da pilotların kontrollere alışmak için eğitimden geçmeleri gerekecek.
2020 yılına kadar araçlarını uçabilir hale getirmeyi ümit eden bir düzineden fazla firma bulunuyor. Pop Up gibi bazı konseptler temel olarak küçük uçaklar olarak da çalışabilen elektrikli arabalar olarak gözükürken, Volocopter gibi bazıları da pervaneler ile çalışıyorlar ve standart hafif hava araçları ile daha fazla ortak noktaya sahipler...
Levent Öztürk
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