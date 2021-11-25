Blue Origins'in Bir Sonraki Uzay Yolculuğunda Sürpriz Bir İsim de Olaacak!

Blue Origin, bazen sınırları zorlasa da uzay uçuşu yolcularıyla manşetleri kapmak için halen oldukça hevesli. Jeff Bezos'un firması, 9 Aralık'taki New Shepard görevinin, Laura Shepard Churchley de dahil olmak üzere altı yolcuyu uzaya taşıyan ilk görev olacağını açıkladı. Laura, uzaya çıkan ilk Amerikalı ve ikinci insan olan Amerikalı astronot Alan Bartlett Shepard'ın kızı.
Diğer yolcular arasında Voyager Space şefi Dylan Taylor, mühendis ve yatırımcı Evan Dick, risk sermayedarı Lane Bess ve çocuğu Cameron Bess (aynı zamanda uzaya giden ilk Twitch yayıncısı olacak) yer alıyor. Fırlatmanın 9 aralıkta Amerika saati ile sabah saat 10'da yapılması planlanıyor.
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