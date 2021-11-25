Blue Origins'in Bir Sonraki Uzay Yolculuğunda Sürpriz Bir İsim de Olaacak!

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in düzenleyeceği bir sonraki uzay gezisinin yolcuları arasında sürpriz bir isim de olacak. İşte o özel isim...

Blue Origins'in bir sonraki uçuşuna sürpriz isim!

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