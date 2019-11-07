BlueKeep Sanıldığı Kadar Korkunç Çıkmadı

BlueKeep açığı ilk ortaya çıktığında, açığın daha önce büyük yıkımlara yol açan NotPetya gibi saldırılara benzediğinden endişe edilmişti. Ancak Kryptos Logic tarafından gerçek hayatta ilk kez keşfedilen BlueKeep açığı, fazla endişelenmeye gerek olmadığını gösterdi.
BlueKeep'e yoğunlaşan araştırma, veri silinmesi, otomatik olarak yayılma gibi işaretlere rastlamadı. Güvenlik açığıyla ilgili bir düzeyde "trafik sıçraması" yaşandığı, ancak bunun kritik düzeylere ulaşmadığı söyleniyor.
Ancak tüm bunlar, daha ciddi bir BlueKeep saldırısının asla yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Errata Security'ye göre ağustos itibariyle 735.000 bilgisayar, BlueKeep'e açık durumdaydı. Ancak geniş çaplı bir saldırı ihtimali giderek azalıyor çünkü PC'lerini güncelleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
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