BlueStacks, 1 Milyar İndirmeye Ulaştı!

Küresel salgının etkisiyle 880 milyon dolar büyüklüğe ve 36 milyon oyuncu sayısına ulaşan oyun pazarında en yeni teknolojilerle kurallar yeniden yazılıyor. Dünyada 18'inci sıraya yükselen pazarın dinamik yapısı, dev oyuncuların gözünü Türkiye'ye çevirdi. Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında sayılan BlueStacks, mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut tabanlı oyun hizmeti olarak geliştirdiği BlueStacks X'i 14 ülkenin ardından Türkiye'de piyasaya sundu.
Oyunun kurallarını değiştireceğiz
Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın sunan piyasadaki tek bulut tabanlı oyun hizmeti olarak oyunun kurallarını değiştireceklerini belirten BlueStacks Inc. CEO'su Rosen Sharma, "PC'de android oyunlarının öncüsü ve dünyanın önde gelen mobil oyun platformu olarak, dünyanın ilk bulut tabanlı oyun akışı BlueStacks X'i pek çok ülkenin ardından Türkiye'ye kazandırdık. BlueStacks X'e Windows 10 ve 11, Mac, iOS, Android, Mac, Chromebook ve Raspberry Pi'de, hatta bazı akıllı TV'lerde mobil tarayıcı üzerinden erişilebiliyor. BlueStacks, App Player kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor" dedi.
BlueStacks App Player'ın son adımı
BlueStacks X'in dünyada kısa süre önce 1 milyar indirmeyi geçen tarayıcı bağımsız bir uygulama olan BlueStacks App Player'ın son adımı olduğunu vurgulayan Sharma, "Hibrit bulut BlueStacks X'i başlatmayı ekonomik olarak uygun kılan büyük bir teknolojik atılım oldu. En iyi mobil oyun geliştiricilerinin güvenilir iş ortağıyız. BlueStacks X ve Discord entegrasyonu gibi sahip olduğumuz diğer yenilikler de bize heyecan veriyor" dedi.
İndirmeden oyun keyfi
Ücretsiz olarak erişilebilen BlueStacks X, 14 ülkede 200'den fazla oyunun tarayıcı üzerinden canlı olarak yayınlanmasını ve Discord botları aracılığıyla kullanılmasını sağlıyor. Kullanıcıların oyunları indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üzerinden oynayabildiği BlueStacks X'e, BlueStacks kullanıcıları da erişebiliyor. Oyuncular, oyunu herhangi bir cihazda başlatıp kaydettikten sonra farklı bir cihazda kaldığı yerden oynamaya devam edebiliyor.
Hibrit bulut teknolojisiyle ücretsiz hizmet
BlueStacks X'in BlueStacks'in kardeş şirketi now.gg ile ortaklaşa oluşturulan hibrit bulut teknolojisi tarafından destekleniyor. Hibrit cloud teknolojisi ile bulutun bilgi işlem ve grafik işlemenin parçalarını uç noktalara boşaltmasını sağlayarak bulut maliyetlerini önemli ölçüde azalttıklarına değinen Sharma, "Bu sayede teknolojimizi kullanıcılara ücretsiz bir hizmet olarak sağlıyoruz. Bu hizmete, hem yerel bir istemci hem de yerel grafik işleme yeteneğine sahip tarayıcılar aracılığıyla ulaşılabiliyor. Şeffaf bir teknolojiye sahip olan BlueStacks X, oyun geliştiriciler için de herhangi bir entegrasyon gerektirmiyor" dedi.
Yeni oyunlar ekleniyor
200'den fazla oyuna sahip BlueStacks X'e her hafta yeni oyunlar ekleyerek kütüphaneyi genişlettiklerini söyleyen Sharma, "Zaman içinde eklenen diğer oyunlarla birlikte harika bir RPG ve strateji oyunları koleksiyonuna sahip olacağız" diye sözlerine ekledi.
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