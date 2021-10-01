BlueStacks, 1 Milyar İndirmeye Ulaştı!

Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında yer alan BlueStacks, mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut oyun hizmeti olarak geliştirdiği BlueStacks X ile oyun pazarını buluta taşıyor. BlueStacks X, iOS, Android, Windows 11, Mac, Chromebook'larda ve bazı akıllı TV'lerde indirmeye gerek kalmadan oyun oynama fırsatı sunarak oyunun kurallarını değiştiriyor.