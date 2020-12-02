BluTV bu hafta sonu ücretsiz! Saygı, Alef ve daha birçok dizi fırsatı...

COVID-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde önümüzdeki hafta sonundan itibaren cuma akşamı saat 21:00'den pazartesi sabahı 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evlerde olacağımız bu süreçte BluTV, izleyiciler için güzel bir haber verdi.
BLUTV BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ
BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ile 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında BluTV'deki tüm içerikler ücretsiz bir şekilde erişimine açık olacak.
BluTV Twitter hesabından "Yasaklar az önce başladı.? Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" notunu paylaştı.
Yasaklar az önce başladı.? Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle. ???? pic.twitter.com/YijJL2ZnOx— BluTV (@BluTV) December 1, 2020
BLUTV'DE NELER İZLEYEBİLİRİM?
BluTV'DE birbirinden farklı dizi, film, belgesel, canlı yayın ve daha birçok içerik imkanı bulunuyor. BluTV'de yer alan dizilerden öne çıkanlar konuları ile birlikte şu şekilde:
Saygı (2020) - BluTV Özel Yapım
Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.
Alef (2020) - BluTV Özel Yapım
Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal ile tecrübeli ortağı Settar, İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşer. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar da katılır. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralar. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlar.
Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da (2016) - BluTV Özel Yapım
"Biz çete mete değiliz, biz bir aileyiz." Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da, aşina olduğumuz suç dizilerinden hayli farklı bir yapıya sahip. Alışık olduğumuz üzere Sıfır Bir sadece bir intikam hikâyesini, bir hırsızlığı ya da bir katliamı anlatmıyor; aslında her sahnesinde daha derine, sosyokültürel bir arka plana göndermelerde bulunuyor.
Masum (2017) - BluTV Özel Yapım
Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar... Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin ve Tülin Özeni'in başrollerini paylaştığı; yönetmenliğini Seren Yüce'nin üstlendiği; Berkun Oya'nın 'Bayrak' adlı oyunundan uyarlanan Masum'da kimin masum olduğunu bulmak kolay olmayacak.
Bozkır (2018) - BluTV Özel Yapım
Her katil, yaşadığı yere benzer. Mesleğinde deneyimli başkomiser Seyfi ile genç, deli dolu ve çaylak polis Nuri Pamir şehirde bir çocuk cinayeti ile karşı karşıya kalırlar. Bu cinayet onları şehrin nüfuzlu iş adamı Abbas Bey ve kızı Dilara'ya götürür. "Paslanmış kafesler, gören ve susan diller, küçük bir şehrin zulasında cinayetler. Cehennem var mı yok mu? Bozkır'ın söyleyecekleri var."
Bartu Ben (2018) - BluTV Özel Yapım
Bir 'az ünlü'nün, az daha ünlü olma hikayesi... Bir zamanlar reytingi bol dizilerde ve art-house sinema filmlerinde boy gösteren Bartu, birçok oyuncu için ciddi gelir ve kısa ömürlü şöhret kapısı olarak görülebilecek dizilerde oynamaktan bıkmıştır. Hızlı yaşadığı hayatı sebebiyle artık parası da kalmamıştır. Tam bu sırada karşısına oyuncu olmak isteyen kuzeni Gizmo ve senelerdir görmediği dayısı çıkar. Bir yandan dizilerde oynamadan hayatını kazanmanın bir yolunu arayacak olan Bartu, bir yandan da kim olduğunu ve ne istediğini bulmaya çalışacaktır. Bartu Ben'in yönetmen koltuğunda 34. Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Dramatik Film Yarışması Büyük Jüri Ödülü'nü Kelebekler filmiyle kazanarak ülkemize 2018 yılında büyük gurur yaşatan Tolga Karaçelik oturuyor.
7YÜZ (2017) - BluTV Özel Yapım
Kendi içinde başlayıp biten 7 hikayeden oluşan dizinin her bölümünde karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşiyor. Peki karakterler bu karanlık taraflarına göz yumup hayatlarına devam edebilecekler mi?
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