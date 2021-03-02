BluTV'nin yeni dizisi Acans'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları

Türkiye'nin yerli online video platformu BluTV'nin yeni özel yapım komedi dizisi 'Acans'ın detayları belli oldu. 'Acans' 11 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Acans'ın konusu nedir, oyuncuları kimler?

BluTV'nin yeni dizisi Acans'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları

BluTV, yeni özel yapımlarını üyelerine sunmaya devam ediyor. Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora'nın paylaştığı yeni komedi dizisi 'Acans' 11 Mart Perşembe günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Acans'ın konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım: 

ACANS DİZİSİ KONUSU NE?

Yayınlanan fragman, ajansta yaşanan absürt anları gözler önüne sererken, izleyicileri ajansın ilginç karakterleriyle tanıştırıyor.

Kafası bir hayli karışık ajans başkanı, her biri nevi şahsına münhasır çalışanları ile her bölüm kaprisli müşteriler, problemli ünlüler ve gündelik krizlerle uğraşmak zorunda olan bir reklam ajansının komik hikayesinin anlatıldığı 'Acans'ın bölümlerine birçok ünlü isim de konuk oluyor. Ali İhsan Varol ve Mansur Ark'ın yer aldığı ilk fragman, diziye konuk olacak diğer sürpriz isimlere dair merakı da artırıyor.

ACANS DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda, Bülent Emrah Parlak, Algı Eke ve Derya Alabora'nın yanı sıra Birkan Akyol, Can Sertaç Adalıer ve Melisa Berberoğlu'nun bir araya geldiği 'Acans'ın senaryosu Ayberk Çınar'ın kaleminden çıkarken dizinin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ve Can Yücel üstleniyor.

ACANS TANITIM FRAGMANI

Acans | 11 Mart'ta Sadece BluTV'de!Acans | 11 Mart'ta Sadece BluTV'de!
Yazdığı reklamın setine gitmeyen yazar, yağmayan yağmurun sesini duyan ajans başkanı, yazar olma niyetiyle yola çıkıp müşteri temsilcisi olan müştem. Hepsi ve daha fazlası... #Acans 11 Mart'ta sadece BluTV'de!

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