BMW 1 serisi, BMW i1 Oluyor!

BMW'nin tüm modellerinde elektrikli araçlara geçiş planının en yakın adımı belli oldu: BMW i1 geliyor!

  • Levent Öztürk
BMW 1 serisi, BMW i1 oluyor

BMW'nin çoğu popüler aracının elektrikli sürümlerini üretmek için planları olduğunu biliyorduk. Ama firma, şimdi daha net ve daha yakın planlarını da paylaştı. Auto Express ile yapılan röportajda firmanın EV bölümü yöneticisi Robert Irlinger, BMW'nin, 1 Serisi hatchback aracının BMW i1 adlı elektrikli bir sürümünü 2021 gibi yakın bir zaman içerisinde sunmayı planladığını söyledi. Auto Express, i1'in klasik benzinli araç gibi gözüken bir "giriş seviyesi" araç olacağını söylüyor. Dahası, yayının söylediğine göre BMW i1'i 2021'de göreceğiz.

Irlinger aynı röportajda BMW'nin elektriklendireceği sonraki modeller konusunda esnekliğe sahip olduğunu da söyledi: "Tüm portfolyomuzun elektriklendiğini göreceksiniz. Önden çekişlilerin yanı sıra arkadan itişli platformlarımızı da tekrar çalışabiliriz ve bunların her ikisi de tüm teknolojilere uyum sağlıyor - müşterilerimiz seçim hakkına sahip olacaklar."

Bu yılın daha önceki dönemlerinde BMW, 2023 yılına kadar 12 tamamen elektrikli ve 13 plug-in hibrit aracı piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti. i1'in yanı sıra iX3 SUV ve i4 sedan da galerilerde ilk gözükecek elektrikli araçların arasında bulunuyor.

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