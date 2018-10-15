BMW 3.501 Aracı Geri Çağırdı!
BMW potansiyel olarak tehlike oluşturduğu için 3.501 araca geri çağrı yaptı!
Tüm toplama kararları araçların doğrudan kendisini içermez. BMW'nin bu durumunda olduğu gibi, bazen geri çağırmanın kapsamı söz konusu arabaların bir bileşeni içindir.
BMW ve yan kuruluşu Mini, 3.501 araç için bir geri çağırma yaptı. Geri çağırma, aşağıdaki hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor:
- 2018 BMW 330e
- 2018-2019 BMW 530e
- 2018-2019 BMW 740Le
- 2018 BMW i3 i3s
- 2019 BMW i8, i8 Roadster
- 2018 BMW X5 xDrive40e
- 2018 Mini Countryman SE All4 PHEV
Sorun otomobillerin kendisinden değil, TurboCord portatif şarj kablolarından kaynaklanıyor. BMW, araç dağıtım merkezlerinde söz konusu araçlarla birlikte verilmiş olabilecek, arızalı şarj kabloları içeren bir parti olduğunu fark etti. Kablolar uyumsuz kapasitörler içerebilir ve arıza yapma durumlarında, bir "termal olay" (çok fazla ısı veya yangın) ya da elektrik şoku tehlikesi oluşturabilirler. İkisi de sadece çevre dostu şekilde araba kullanmak isteyen kişiler için ideal senaryolar değil.
BMW'nin tedarikçisi Webasto, ilk olarak Ağustos ayının sonlarında BMW'ye potansiyel bir sorun olduğunu bildirdi. Bir aydan kısa bir süre sonra, BMW herhangi bir şikayet olmamasına rağmen gönüllü bir geri çağırma yapma kararını verdi. BMW yetkilileri bugüne kadar bu konuyla ilgili kayıtlara geçmiş herhangi bir yaralanma ya da yangın olayı olmadığını söyledi.
Söz konusu aparatlara sahip araç sahipleri 12 Kasım'dan itibaren posta yolu ile bilgilendirilecekler. Kabloyu doğrudan satın almış araç sahipleri değişim hakkında sahip olacak. Daha önceki bir şarj kablosu değişimi sonrası bu ürün eline gelenler ise değişiklik sırasında ödediği parayı da geri alıp yeni bir şarj kablosu sahibi olacak.
Yavuz Alp Şimşek
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