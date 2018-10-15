BMW 3.501 Aracı Geri Çağırdı!

BMW potansiyel olarak tehlike oluşturduğu için 3.501 araca geri çağrı yaptı!

BMW'den geri çağırma kararı

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Oyuncular buraya!

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