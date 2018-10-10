BMW Avrupa'da Benzin Yedeğinden Vazgeçiyor

BMW, en azından Avrupalı müşterileri için, i3 modelinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor!

BMW i3'lerin benzin seçeneğini kaldırıyor

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