BMW Avrupa'da Benzin Yedeğinden Vazgeçiyor
BMW, en azından Avrupalı müşterileri için, i3 modelinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor!
BMW yıllardır i3 elektrikli araba serisi için bir menzil arttırıcı seçeneği sunuyordu ve bu seçenek, bataryanın yanı sıra bir benzin motoru kullanarak menzili arttırıyordu. Ancak görünene göre firma en azından Avrupa'da artık bu seçenekten vazgeçmiş durumda. 2019 i3'lerin eski 33kWh ünitesi yerine 42.2kWh kapasitesinde yeni bataryaya kavuşması ile beraber BMW bu seçeneği kaldırmak için yeterli menzile ulaştığını düşünüyor gibi gözüküyor. Yeni elektrikli araç eski modele göre 55km daha fazla menzile sahip. Firma sözcüsünün Autocar'a söylediğine göre sayıları artan şarj istasyonları ile beraber "Avrupa'daki ilgi giderek elektrikli araç yönünde değişiyor."
Talebin daha yüksek olduğu söylenen Kuzey Amerika ve Japonya'da ise menzil arttırıcı seçenek varlığını koruyacak. Bunun şaşırtıcı olduğu da söylenemez. Kuzey Amerikalı kullanıcılar genelikle şehirleri arasında daha uzun mesafelere sahipler ve bu yüzden mümkün olan en yüksek menzili istiyorlar.
Yine de bunun BMW için önemli bir adım olduğu söylenebilir. Chevy Bolt ve Tesla Model 3 gibi araçlar, bazen daha ucuz fiyatlara daha yüksek menzil seçenekleri sunabiliyorlar. Yeni menzille beraber çok fazla şeyden vazgeçmeden BMW'yi tercih etmek mümkün gözüküyor...
Levent Öztürk
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