BMW de Solid-State Batarya Yarışına Katılıyor...
BMW, yeni ortağı le birlikte solid-state batarya geliştirme yarışına katılmaya hazır!
BMW "solid-state" batarya rekabetine katılıyor ve bunun için batarya geliştiricisi Solid Power ile bir ortaklık kurmuş durumda. Firma, University of Colorado Boulder bünyesinden ayrılmıştı ve 2012 yılından beri tekrar şarj edilebilen solid-state bataryalar geliştiriyordu. BMW, Solid Power ortaklığı ile bu batarya teknolojisini gelecekteki elektrikli araçlarına taşımayı planlıyor.
Solid Power kurucusu ve CEO'su Doug Campbell'in bir açıklamada söylediği üzere "firma, kuruluşundan beri Solid Power ekibi, güvenlik, performans ve masrafa özel ilgi göstererek rekabetçi bir solid-state batarya geliştirmeye ve ölçeklendirmeye çalışıyor" ve "BMW ile beraber çalışılması, solid-state batarya yeniliklerinin elektrikli araçları iyileştirmeye devam edeceğinin daha fazla kanıtı."
Solid-state bataryalar lityum-iyon bataryalara göre bazı avantajlar sağlıyor ve bu avantajların arasında daha yüksek enerji yoğunluğu, Elektrikli araçların sürüş menzillerinin artması var. Bunun yanı sıra daha düşük yanma veya patlama ihtimali ile hızlı şarj olabilme de diğer avantajların arasında sayılabilir. Solid-state bataryaların sağladığı avantajlar, Fisker, Toyota ve Google da dahil olmak üzere pek çok firmanın bu teknolojiyi geliştirmeye ve ürünlerine yerleştirmeye çalışmalarının başlıca nedeni.
Elektrikli araçların sürüş menzillerini sınırlayan bataryalar, bu araçların ana akıma katılmalarını engelliyor. Bu yüzden de araçların klasik içten yanmalı motorlu araçlar ile aynı rahatlığa sahip olmalarını sağlayacak sürüş menzili arttırıcı teknolojiler, bu araçların kullanımını arttırmak ve sağladıkları çevresel avantajlardan faydalanmak için zorunluluk...
Levent Öztürk
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