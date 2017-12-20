BMW de Solid-State Batarya Yarışına Katılıyor...

BMW, yeni ortağı le birlikte solid-state batarya geliştirme yarışına katılmaya hazır!

BMW de solid-state batarya yarışına katılıyor...
Getty Images aracılığıyla NurPhoto

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