BMW, İnek Gübresinden Elektrik Üretecek!

BMW'nin yardımı ile inek dışkıları, Kaliforniya'daki elektrikli arabaların şarj edilmesi için kullanılacak. BMW, yaptığı açıklamada Kaliforniya'nın Straus Organik Mandıra Çiftliği ile ortaklığının sonucu olarak inek gübresinden oluşan metan gazını temiz enerjiye çevireceğini söyledi. İkili, Marshall, Kaliforniya'ya bir metan biyo-çürütücü kurarak inek gübresinden oluşan metan gazını toplayacak ve bunu yenilenebilir enerji olarak güç şebekesine gönderecek. Sera gazı probleminin bilinen sebeplerinden biri olan metan gazı, bu sayede atmosfere karışmak yerine elektrik üretiminde kullanılacak.
Bu strateji, BMW'nin elektrikli araba konusunda ne kadar ciddi olduğunu kanıtlıyor. EV'ler sürüş sırasında sıfır emisyon oluşturmakla kalmıyor, şebeke için daha temiz enerji kullanımı da şarj işlemini sürdürülebilir hale getiriyor. Sonuç olarak arabaları şarj etmek için ürettiğimiz elektriğin halen fosil yakıtları yakarak oluşturulması önemli bir problem olarak değerlendiriliyor.
Alman otomotiv devi, yakın gelecekte bu tür ortaklıkların artmasını ve bir süre sonra Kaliforniya'da sattıkları her araba için elektrik kaynağının bu yönde değişmesini öngörüyor. BMW, San Francisco bölgesinde de mümkün olduğunca fazla güneş enerjisi kullanarak EV'leri şarj eden ChargeForward programını yürütüyor.
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