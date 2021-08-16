BMW'den "Mükemmel Elektrikli Otomobil": Neue Klasse

BMW, elektrikli araçların geleceğini inşa etme planları yapıyor. Alman otomobil üreticisi, önümüzdeki birkaç yıl içinde sedanlar, performans araçları ve SUV'lar dahil olmak üzere birçok kategoride elektrikli modellerini piyasaya süreceğini açıkladı.
CAR Magazine ile yapılan röportajda BMW CEO'su Oliver Zipse, şirketin yeni "Neue Klasse" mimarisinin ana hatlarını açıkladı ve bunun, markanın "elektrikle çalışan mükemmel otomobil" fikrinin peşinden gitmesini sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.
Şirketin geleceğe yönelik planları arasında elektrikli otomobil portföyünü genişletmek varken, aynı zamanda yeni mimarisinde içten yanmalı motorlar için kapıyı açık bırakma isteği de ilginç şekilde yer alıyor. Zira şirket, aynı fabrikada, gazla çalışan otomobillerin de üretilebileceğini belirtiyor.
Öte yandan yeni araçlarında revize edilmiş bir akü tasarımını da benimseyecek olan BMW, Neue Klasse araçlarına güç sağlayacak Gen 6 piller ile beraber daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha hızlı şarj sürelerinin kapısı aralanmış olacak.
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