BMW, otonom planları hakkında detaya girdi...
BMW, otonom araç planları hakkında daha detaylı bir açıklama yaptı...
Şu anda bir otomobil üreticiyseniz ve otonom arabalar hakkında konuşmuyorsanız, gelecek planlarınızı bir kere daha incelemenizde fayda olabilir. BMW Mountain View araştırma kampüsündeki bir konuşma sırasında, 2021 yılında tüketicilere bir Seviye 3 (çok belirli durumlarda sürücünün kontrolü eline almaya hazır olmasını gerektirebilen otonom sürüş seviyesi) araba sunmayı planladığını söylüyordu. Ayrıca aynı yıl içerisinde Seviye 4 ve 5 için de şehirlerde pilot programlar başlatılacak. Şu anda bu stratejinin büyük bir kısmı, otomobil üreticisi BMW markasını korurken ortaklarının desteğine bağlı konumda.
Otomobil üreticisinin 2021 yılında sunmayı planladığı çeşitli otonom araç seviyeleri yeni bir şey değil. BMW, bu planını Mart ayında duyurmuştu ancak bu konuşmada BMW'nin otonom grubunun lideri Dr. Klaus Buettner, neden Seviye 3 araçları yola çıkartmak için acele etmediklerini ve ortakları Intel, Mobileye, Delphi ve diğer pek çok birinci seviye sağlayıcının ne kadar önemli olduğunu belirtti.
Buradaki anahtar nokta ise, firmanın sürücü beklentilerini karşılama isteği olmakta. BMW, saatte 60 kilometre hıza ulaşınca duran Seviye 3 özelliklere sahip bir araçtan (Audi'nin Traffic Jam Pilot'u gibi) memnun değil. Buettner, birkaç yıl önce Audi ile aynı konumda olduklarını ve düşük hızlı bir sistem sunmanın kullanıcılar için o kadar da verimli olmadığını söylemekte. Böyle bir özellik temel olarak trafik sıkışıklıklarında devreye girmekte ve hızlanıldığı zaman devreden çıkarak sürücünün kontrolünü gerektirmekte. Eğer trafik tekrar yavaşlarsa, tekrar aktif edilebiliyor. Başka bir deyiş ile sürücünün sürekli olarak Seviye 3 özelliğini aktif etmesi ve trafik yavaşladığında tekrar devreye sokması gerekiyor. Bunun yerine BMW, sıfır ile 130kmph hızları arasındaki trafikte çalışabilen bir Seviye 3 araba istiyor ve 2021 yılı için sözü verilen araç da bu.
Bu araç üretilirken, Seviye 4 ve 5 araçlar için de hazırlıklara başlanacak ve 2021 yılında bir çeşit taksi pilot programı başlatılacak. Şimdilik bu program için Lyft veya Uber gibi bir firma ile beraber mi çalışılacağı yoksa kendi firmasını mı kuracağı açıklanmış değil.
Bütün bu araçların yola hazırlanması ise bol miktarda test gerektirmekte. BMW, bu amaçla iki 7 Series prototipi üretmiş durumda ve bunların biri Seviye 3 düşünülerek tasarlanmışken, diğerinin otomobil üreticisini Seviye 4 ve 5'e hazırlaması planlanıyor. Araçlar yoldayken, özel boyaları olmasa muhtemelen diğer araçlardan ayırt edilmeleri oldukça zor olacaktır. Firma, ön camın arkasında üç kamera bulunuyor ve farklı özelliklere sahip bu kameralar diğer herhangi bir standart ekipmana benziyorlar. LiDAR algılayıcıları ise (Seviye 3 için 1 seviye 4 ve 5 için 3 adet) aracın tamponunda ve radar ile diğer algılayıcıları gibi, bunlar da normal dışı bir görüntü sunmuyor.
Firmanın şu anda Bay Area'da yolda sadece iki aracı olabilir ancak 2019 yılında San Francisco ve Silikon Vadisi bölgeleri için bu sayının 100'e ulaşması beklenmekte. Ayrıca Avrupa ve Çin'de de testler yapılacak.
Cadillac gibi BMW de direksiyonlarına bir ışık çubuğu eklemekte. Görünene göre, sürücülere hangi sürüş modunda olduklarını hatırlatmak için en iyi seçeneğin direksiyon olduğu fark eden tek firma GM değil. Bu yüzden de bu özelliğin gelecekte diğer otomobil üreticileri tarafından da kullanıldığını görmek şaşırtıcı olmaz.
BMW son olarak Intel ve Mobileye ile olan ortaklığından bahsetti. Aracın bagajı (diğer çoğu test aracında olduğu gibi) bilgisayarlar ve diğer ekipmanlar ile dolu durumda. Ancak firmanın Intel'in Mobileye'ından tek beklentisi, aracın otonom sürüş yeteneği için yeterli donanıma sahip olması değil. Intel'in arka uç bilişim alanındaki geçmişinin de araçlara hem sunucular hem de birbirleri ile iletişim konusunda yardımcı olmasını ümit ediyor.
Levent Öztürk
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