BMW, Satmadığı Arabayı Satmış Gibi mi Gösteriyor?

BMW, satmadığı araçları satmış gibi gösterdiği iddiası ile ABD'de inceleme altına alındı. Peki bunun sonucunda neler olabilir?

  • Levent Öztürk
BMW SEC tarafından inceleme altına alındı

The Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir habere göre BMW, ABD'de Securities and Exchange Commission (SEC - Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından inceleme altına alınmış durumda.

SEC, lüks otomobil markasının satılmayan araçları satılmış gibi gösterdiği iddiası üzerine BMW'nin ABD çalışmalarını incelemeye aldı. Kullanıldığı iddia edilen bu yöntem satışları şişirerek aylık finansal açıklamalarda iyi bir görüntü çizse de, ilerleyen zamanlarda sorun yaratabiliyor.

Eğer bu iddia tanıdık geliyorsa, bunun sebebi birkaç ay önce Fiat Chrysler'in de kısmen Ram kamyon markası lideri Reid Bigland tarafından başlatılan benzer iddialar ile incelenmeye alınmış olması olabilir. Bu inceleme, FCA'in ufak bir para cezası ve bir kez daha yapmama uyarısı ile sonuçlanmıştı. Eğer suçlu bulunursa BMW için de benzer bir karar beklenebilir.

Bu arada Wall Street Journal, BMW'nin halen aylık raporlama yaptığını belirtiyor.

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