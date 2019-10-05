BMW, Toyota Supra'ları Geri Çağırdı!
2020 model Toyota Supra'lar, bir üretim hatası sebebiyle geri çağrıldı. İşin ilginci, bu çağrıyı yapan Toyota değil; BMW oldu!
- Levent Öztürk
2020 Toyota Supra otomobiller, emniyet kemeri kılavuz düğümlerini ilgilendiren yeni bir sorun nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağırma haberlerinin tatsız haberler olduğu kesin ama bu geri çağırmanın eğlenceli bir yanı var: Bu geri çağrıyı yapan firma Toyota değil; BMW. Şu an geri çağırmanın konusu olan 7 adet otomobil bulunuyor.
Şu anda Avusturya'da Toyota Supra'yı üreten BMW olduğu için, potansiyel sorundan sorumlu olan firma da BMW oluyor. Ayrıca bu durum, Japon spor aracın BMW'nin mimarisine yoğun bir şekilde bağlı olmasının bir kez daha altını çiziyor.
Geri çağırma, yedi adet Supra'nın fabrikadan sorunlu parçalar ile çıkmış olabileceklerini söylüyor ve bir kaza anında, emniyet kemerinin görevini düzgün yapamayarak sürücüyü sağlam bir şekilde tutamayabileceğini belirtiyor.
Her ne kadar geri çağırma BMW tarafından yapılmış olsa da, incelemeleri Toyota yapacak. Bunun çok küçük boyutlu bir geri çağırma vakası olmasından dolayı Toyota, araç sahiplerine telefon ile ulaşarak durumu bildirmiş ve bu süreç 13 Eylül tarihinde başlamış durumda.
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