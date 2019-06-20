BMW, Vision M Next Konseptini Ortaya Çıkarıyor
BMW, otonom değil manuel sürüşe odaklanan Vision M Next konseptini "ucundan" gösterdi!
Yukarıdaki fotoğrafta ne gördüğünüzü söyleyebilir misiniz? Biz de söyleyemiyoruz ancak bu görüntü, BMW'nin performans otomobillerinin geleceğini yansıtıyor.
Firmanın Vision M Next için yayınladığı bu görsel, isminden de anlaşıldığı üzere M serisi otomobillerin hangi yöne doğru gelişebileceğini hayal ediyor. Resimde açılı hatlar, kırmızı ve gri renk düzeninden çok daha fazlasını görmüyoruz. Neyse ki BMW bununla kalmıyor ve teknolojinin tasarımda merkezi bir rol oynayacağını söylüyor.
Dokunmadan, lüks bir seyahat deneyimi sunan VisioniNEXT'in aksine, Vision M Next, "sürüş zevkini artırmayı" amaçlıyor. Bir başka deyişle burada karşımızda manuel kontrolü daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan bir anti-otonom otomobil konsepti duruyor. Bunun nasıl olacağı belli değil, ancak tahmin yürütmek kolay. Gelişmiş performans sürüşü yardımları ve otomobilin durumuyla ilgili daha ileri düzey bilgiler, Vision M Next'in üzerinde duracağı noktalar olabilir.
Haziranda yapılacak tanıtımda otomobil hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz. BMW'nin diğer konseptleri gibi muhtemelen bu konsept de gelecekte üretilecek modelleri tam olarak yansıtmıyor. Karşımızda daha ziyade, farklı araçlarda kullanılacak teknolojileri gösteren bir konsept duruyor.
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