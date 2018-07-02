BMW X4 İçin 2019 Yenilikleri Yolda!
BMW'nin X4 SUV modeli, 2019 yılına önemli yenilikler ile girecek!
Yeni bir model olarak ilk çıkışının üzerinden dört yıl geçen BMW X4 Crossover, 2019 yılında performans ve tasarım geliştirmeleriyle birlikte karşımıza çıkacak. Her ne kadar Alman otomobil üreticisinin X4 modeli tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği bir araç olmasa da, önemli bir boşluğu doldurduğu kesin: Bu sportif araç bir crossover'ın kullanışlılığını sunarken, daha sportif bir arabanın görüntüsünü de kullanıcının emrine sunuyor. BMW'nin SUV serisinin ortasında yer alan X4 ile BMW, daha genç, daha az aile odaklı alıcıları hedefliyor ve tamamen yeni bir araç üretmenin masraflarından da kaçınmış oluyor.
Daha büyük olan BMW X6'nın popülerliğini takiben bu sistemin otomobil üreticisinin işine yaradığı söylenebilir. "X" ön adı ile belirlenen BMW'nin SUV portfolyosu, küçük X1 ile üç koltuk sıralı X7 SUV arasında geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çift sayılarla adlandırılan arada kalan coupe-kasalı modeller ise çok daha fazla üretilen tek sayılı kardeşlerine mekanik olarak benziyorlar. Ancak klasik bir SUV'ye göre daha sportif, daha coupe benzeri bir görüntü sunuyorlar. Bu sistemi kullanan otomobil üreticisi, 2018 model yılında da X2 ile portfolyosunu daha da genişletmişti.
Piyasa araştırması ve danışma firması AutoPacific endüstri analizi yardımcı başkanı Ed Kim'in de belirttiği üzere artık SUV piyasası, farklı istekleri olan kullanıcılara yönelik modeller sunmak için yeterince büyük bir konumda ve X4 gibi düşük yatırımlı, köşede kalan modeller, standardın dışında bir araç isteyen kullanıcılara ulaşmak için ideal bir yöntem.
X3 gibi X4'ün de xDrive30i tabanlı modeli çift turbolu 248 beygirgücü ile çalışırken, daha yüksek performanslı M40i, çift turbolu 355 beygir gücüne ulaşıyor. Bu güncellemeler sayesinde de BMW'nin kompakt corssoverlarının Porsche Macan, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC ve Range Rover Evoque gibi rakipleri ile daha kolay mücadele etmesi mümkün olabilecek...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın