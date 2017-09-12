BMW X7: SUV Klasmanına Sıradışı Bir BMW Geliyor!

BMW, yıllardır söylentisi dolaşan, SUV klasmanına farklı bir nefes getirecek olan X7 konusunda çok ciddi!

BMW X7: SUV klasmanına sıradışı bir BMW geliyor!

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