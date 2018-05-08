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BMW X7,Tüm Detaylarıyla Göründü!

BMW'nin merakla beklenen üst segment SUV aracı X7'nin 2019 modeli, tüm detaylarıyla ortaya çıktı!

BMW X7,Tüm Detaylarıyla Göründü!

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