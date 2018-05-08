BMW X7,Tüm Detaylarıyla Göründü!
BMW'nin merakla beklenen üst segment SUV aracı X7'nin 2019 modeli, tüm detaylarıyla ortaya çıktı!
Yeni BMW X7, artık hem içinden hem de dışından bütün görüntüleri ile ortaya çıkmış durumda ve bu yeni fotoğraflarla beraber yeni üst seviye SUV aracın pek çok detayını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Frankfurt fuarında dikkat çeken bir konsept ile ön tanıtımı yapılan araç, bu yılın sonlarında ya da önümüzdeki yılın başlarında galerilerde yerini almaya hazırlanıyor.
Daha önceki tanıtımların aksine aracın bu sürümünde farklar ve lastikler üretime hazır gözüküyor. Ayrıca beğenilse de beğenilmese de, devasa ön ızgara o kadar fazla konuşuluyor ki, artık bu konsept de üretime hazır hale dönüştürülmüş durumda.
Kabin içerisinde ise şu anki X5 ve 7 serilerinde sunulan orta konsoldan daha zarif bir konsol ile karşılaşıyoruz. Her ne kadar bu görüntüde bir 7 Serisi görünüyor olsa da, bu aracın kesinlikle üretim öncesi modeli bir X7 olduğunu belirtmekte fayda var.
Klima kontrolleri, alt kısımda havalandırmaların arasındaki boşluğa taşınmış. Konsol halen sürücüye doğru hafif bir açıya sahip ve küçük, tombul vites kolu ve dönebilen iDrive kontrolü yerini koruyor.
Range Rover ve Mercedes-Benz GLS'yi hedefleyen bu arabada yedi koltuk görmeyi bekleyebilirsiniz ve tahminen beklediğiniz bütün deri ve ahşap kenarlara sahip olacak. Ayrıca aracın BMW'nin SUV serisinin üstünde yer alacağı düşünülürse, altı ve sekiz silindirli turbo benzinli ve dizel seçenekleri ile beraber bir hibrit ve muhtemelen bir V12 sürümü de olacak...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın