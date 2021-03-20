BMW'nin Yeni Elektrikli Sedanı BMW i4 Ortaya Çıktı

BMW, geçtiğimiz yıl konseptini gösterdikten sonra en sonunda BMW i4'ün son sürümünü tanıttı. Piyasaya bu yıl girmesi beklenen sedan, temel olarak 3-serisinin benzer bir tarza ve boyuta sahip elektrikli bir bakış açısı olarak tanımlanabilir. Ayrıca BMW, yine 2021 yılı içinde, i4'ün bir M Performance sürümünü sunacağını duyurdu.
i4, büyük oranda 2021 BMW 3-serisi modeli gibi gözüküyor ancak biraz daha net hatlara, elektrikli doğasını gösteren mavi renkli bölgelere ve oldukça büyük bir ön ızgaraya sahip. Ayrıca firma, i4 ve 3-serisini farklı far tasarımlarıyla da birbirlerinden ayırmış durumda. Kısacası fazla büyük olduğu söylenebilecek ızgara haricinde bu tasarımın kendi içerisinde oldukça tutarlı gözüktüğü söylenebilir.
BMW henüz aracın içini göstermiş değil ve sadece özelliklerinin bir kısmını paylaşmış durumda. Hyundai gibi firmaların son zamanlarda sundukları diğer EV'ler gibi i4 de tek motordan 530 beygirgücüne kadar çıkabilen farklı özelliklerle sunulacak. Bu motor gücü ile 0-100 hızlanmasının yaklaşık dört saniyede gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. M Performance sürümünün daha hızlı olması mümkün ancak BMW henüz bu model ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. i4'ün, kendisine yaklaşık 480km menzil sunması beklenen 80kWh'ye kadar bataryaya sahip olacağı söyleniyor.
Ayrıca i4'ün, BMW'nin iDrive AI destekli yazılım, kişisel asistan ve infotainment platformunun yeni sürümünü kullanacağını da öğrendik. Bu güncellemenin içerisinde BMW'nin yeni 12,3 inçlik Curved Display'i (Eğimli Ekran), kişiselleştirilmiş sürüş modları ve infotainment sistemi, geliştirilmiş navigasyon süreleri ve hatta klima kontrol ihtiyaçlarınızı tahmin edebilen bir sistem bulanacak.
BMW'nin elektriklenme planları hakkında daha fazla detay sunması da bekleniyor. Her ne kadar bu planlar GM ve Volvo gibi otomobil üreticilerine göre daha mütevazı olsa da, firma 2023'e kadar tüm pazarlarında en az bir EV satmayı ve 2025'in sonuna kadar 2 milyon EV sunmayı planlıyor. BMW, 2030 yılına kadar sunduğu araçların yarısının tamamen elektrikli olmasını bekliyor.
Şu anda BMW'nin tamamen elektrikli araçlarının sayısı oldukça az. Honda'ya benzer bir şekilde BMW, bir zamanlar elektrikli araç gelişiminin liderlerinden biriydi ancak uzun bir süre önce bu avantajını kaybetti. 3-serisinin popülerliği ve sunduğu özelliklerle i4, bu liderliği geri alma yolunda önemli bir adım olacak gibi gözüküyor.
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