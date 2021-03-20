BMW'nin Yeni Elektrikli Sedanı BMW i4 Ortaya Çıktı

BMW, bu yıl piyasaya sunacağı yeni elektrikli sedanı BMW i4'ü tanıttı. BMW i4, BMW 3 serisini andıran tasarımı ve teknolojisi ile dikkat çekiyor.

  • Levent Öztürk
BMW, elektrikli sedanı BMW i4'ü tanıttı

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