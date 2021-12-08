BMW'nin Yeni Hibrit SUV Konsepti XM Ortaya Çıktı; Tasarımıyla Şaşırttı!

Gün geçmiyor ki, fütüristik bir elektrikli araç konsepti ile karşılaşmayalım. Bu hafta, sahnede BMW var. Firma son plug-in hibrit (PHEV) konsepti olan XM modelinin görüntülerini paylaştı. Şu anda var olan BMW X7 üzerine kurulacak olan XM, Alman otomobil üreticisinin bir sonraki SUV modeli olacak. BMW'nin M serisinin amiral gemisi olacağı düşünülen modelin önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
BMW, XM SUV üzerinde 740 beygir gücüne sahip PHEV motoru olacağını açıkladı. Rakamlar etkileyici, ancak modelin görüntüsü için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Elektrikli araçlar son zamanlarda büyük yol kat etti. Daha hızlılar, daha temizler ve eskiye göre daha ucuzlar. Birçok otomobil üreticisi 2025'e kadar tüm modellerinin elektrikli denklerini de piyasaya süreceğini çoktan açıkladı bile.
Burada ilginç olan, tüm firmaların elektrikli araçlarında uzay gemisine benzeyen çizgiler kullanmakta ısrarcı olması. Evet, Tesla Cybertruck gibi modellerde bu bilerek böyle yapılıyor. Ancak tüketici ürünü olan Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X, Subaru Solterra, Polestar 2 ve şimdi de BMW XM, hep benzer, garip tasarımlarla geliyor. Kullanıcılar bunun yerine var olan modellerin motorlarını elektrikli motorlarla neden değiştirmediklerini merak ediyor.
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