BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı i7 İlk Kez Göründü!

BMW, birkaç hafta içerisinde yeni elektrikli lüks sedanı BMW i7'yi resmi olarak tanıtmayı ve piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunun hemen öncesinde, Alman otomobil üreticisi, araçtan birkaç ilgi çekici detay görüntüsü yayınladı ve bazı ilginç özelliklerinden bahsetti.
Tabii ki dikkat çeken ilk detay, geleneksel ön böbrekli ızgara tasarımı. Bu ızgara, otomobil üreticisinin kimliğinin silinmez bir parçası. Bir BMW'nin BMW olduğunu gösteren özelliklerinden biri kesinlikle bu. Bu nedenle, kaputun altında soğutma ihtiyacı olan bir motor bulunsa bile, şirketin bundan vazgeçmemesi anlaşılabilir bir durum.
BMW, i7'nin ızgarasının "modern ve farklı bir görünüm elde etmek için tamamen yeniden yorumlandığını" söylüyor. Örneğin, ızgara, vurgulanmasına yardımcı olan ve muhtemelen daha fazla dikkat çeken dar bir "özel kristal cam" LED şeridiyle vurgulanıyor.
Şirketin, klasik böbrek ızgarayı sürekli genişlettiği için son zamanlarda sosyal medyada çok sert eleştirilere maruz kaldığını belirtmekte fayda var.
BMW, Nisan ayında tanıtıldığında i7'nin "dünyanın ilk tamamen elektrikli lüks sedanı" olacağını söylüyor. Otomobil üreticisine göre menzil Avrupa WLTP standardına göre 580-610 km ve EPA tahminlerine göre 491 km'ye kadar ulaşabiliyor. Birleşik güç tüketimi 100 km'de 19,7–18,9 kWh olacak ve bu daha önce bildirilenden biraz daha düşük.
Aracın içine bakıldığında ise büyük haber, 32:9 panoramik görüntü formatı ve 8K akış çözünürlüğü ile BMW'nin ultra geniş 31 inç sinema ekranının dahil edilmesi olabilir. i7 ayrıca LED ışık şeritlerine sahip bir Sky Lounge panoramik cam tavan ile donatılacak.
Sürücü için kavisli bir ekran direksiyon simidinin arkasından başlıyor ve ön konsolun yarısına kadar uzanıyor. Bu, 12,3 inçlik gösterge panelinin ve merkezi 14,9 inçlik bilgi-eğlence ekranının sürücüye doğru açılı tek bir ünitede birleştirilmesini içeriyor. BMW'nin iDrive işletim yazılımının en son sürümünü içeren kavisli ekran, hızla lüks otomobillerde yaygın bir özellik haline gelen gösterge panelinin üzerinde kayan bir görünüme sahip olacak.
BMW, 2030 yılına kadar sattağı otomobillerin en az yarısının tamamen elektrikli olmasını planlıyor. Şirket, X1 SUV'un yanı sıra 5 Serisinin tamamen elektrikli bir versiyonunu da geliştiriyor. Ayrıca ABD'de, BMW i4 sedan ve iX SUV bu yıl içinde dağıtılmaya başlanacak.
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