BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı i7 İlk Kez Göründü!

BMW'nin yeni elektrikli lüks sedanı i7, tanıtılmasına çok az bir süre kalmışken ilk kez, çok detaylı olmasa da göründü.

18 Mart 2022 00:02

Levent Öztürk