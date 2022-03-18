BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı i7 İlk Kez Göründü!

BMW'nin yeni elektrikli lüks sedanı i7, tanıtılmasına çok az bir süre kalmışken ilk kez, çok detaylı olmasa da göründü.

  • Levent Öztürk
BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı i7 Göründü!
BMW

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