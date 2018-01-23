BMW'den Yeni Apple CarPlay Kararı
Tüm otomotiv devlerinin bedava sunduğu özellik için BMW, radikal bir karara imza attı!
Apple CarPlay, her geçen gün daha fazla araçta standart ekipman olarak sunuluyor. Ama BMW, bunun için bir ücret istiyor. BMW, navigasyona sahip arabalara CarPlay'i 300 dolarlık bir opsiyon olarak sunuyor. Ama The Verge'deki habere göre bu, yakında değişecek ve Alman oto yapımcısı yıllık bir üyelik sistemine geçecek.
CarPlay, ilk sene ücretsizken sonrasında hizmetin devam etmesi için yılda 80 dolar gerektirecek. Detroit Oto Şov'da, BMW teknoloji ürün yöneticisi Don Smith, hizmeti bu şekilde sunmanın aslında tüketici açısından bir avantajı olduğunu söyledi. "Böyle yaparak müşterinin hizmeti değiştirebilmesine izin veriyoruz. Çoğu kişi CarPlay'i satın alıyor ve güzel olduğunu düşünüyor, ama bazıları kullanmayı bırakıp Android'e geçiyor."
Bir müşteri üç yıllık bir üyelik boyunca hizmeti sürdürmeyi seçerse, tek seferde ödemede olan 300 dolarlık ücretten daha az ödeme yapmaları gerekecek, çünkü ilk üç yıl sadece 160 dolar tutacak. Dört sene ise 240 dolar olacak.
Autoblog, BMW'ye ulaşıp firmanın sözcüsünden ABD piyasası için detayları doğrulamış görünüyor. Sözcü, Autoblog'a üyeliğin avantajlarını yeniden dile getirmiş.
BMW şu an için Android Auto sunmuyor. Geçen senenin ilerleyen zamanlarında oto yapımcısı, 2018'de tüm yeni BMW ve Mini modellerinin Amazon Alexa'yı araç içi bir hizmet olarak sunacağını çok havalı bir video ile açıklamıştı. Smith, The Verge'a yaptığı açıklamada BMW modellerinin bu senenin ilerleyen zamanlarında Google Asistan da sunacağını söyledi.
H. Hüseyin Öztürk
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