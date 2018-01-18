BMW'den yeni i8 Coupe
BMW'nin yeni hibridi i8 Coupe, üstü açılır bir araba istemeyenler için yeni bir 2+2 seçeneği sunuyor...
BMW'nin en yeni hibrid i8 Coupe aracı, eğer üstü açılır bir araba istemiyorsanız aradığınız 2+2 cevabı olabilir. Kardeşi Roadster gibi geçtiğimiz Kasım ayında LA Auto Show'da tanıtılan Coupe, BMW'nin dört çeker anlayışına uygun bir şekilde arka tekerleklerini güçlendiren yanmalı motor sayesinde 369 beygirgücü ve 184 pound-feet torka ulaşabiliyor ve ön tekerleklerini de 34amp-saat elektrikli motor güçlendiriyor.
Araçta pek çok iyileştirmenin yapıldığı da rahatlıkla söylenebilir. Enerji kapasitesi 7.1kWh'den 11.6kWh'ye yükselirken, geçtiğimiz yılın modeline göre toplamda fazladan 12 beygirgücüne ulaşılabiliyor. BMW, bu aracın ve Roadster'in sadece elektrik kullanarak 30km gidebildiğini söylüyor ve litre başına 30 kilometreye denk gelen yakıt verimliliği de EPA testini bekliyor.
BMW, 2019'un sonuna kadar Dünya genelinde yarım milyon elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. i8 Coupe ve Roadster de otomobil üreticisinin bu hedefine ulaşmasına yardımcı olarak iki önemli araç olabilir.
Levent Öztürk
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