BMW'den yeni i8 Coupe

BMW'nin yeni hibridi i8 Coupe, üstü açılır bir araba istemeyenler için yeni bir 2+2 seçeneği sunuyor...

BMW'den yeni i8 Coupe

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