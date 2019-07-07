BMW'ler, Artık Trafik Işıklarını da Tanıyacak!
BMW'nin yeni cruise control (hız sabitleme) sistemi, bu yeni özellikle çok daha akıllı bir hale geliyor!
- Levent Öztürk
Adaptive cruise control sistemleri otoyollarda çok işe yarıyor ancak şehre yaklaştıkça sağladıkları yardım giderek azalıyor ve bunun en büyük sebeplerinden biri trafik ışıkları. Şu anda var olan sistemler trafik ışıklarını tanımıyor ve bu da araçların kırmızı ışıkta geçerek hem sürücüleri hem de çevredeki herkesi tehlikeye atması anlamına geliyor. Otoritelerin de bu davranışı desteklemediği rahatlıkla söylenebilir.
BMW ise bu durumu değiştirmek istiyor. Cruise control sisteminin gelecek sürümü, firmanın araçlarının ışıkları algılayarak gerektiğinde durmasını sağlayacak. Otomobil üreticisi bu özelliğin bir demosunu Almanya, Münih'teki NextGen teknoloji etkinliğinde gösterdi.
Yapılan tanıtımda Münih'te gezen test aracı, sürücünün frene basmasına gerek kalmadan kırmızı ışıkta duruyordu ve yeşil yandığında sürücünün direksiyondaki tek bir tuşa basması ile beraber araç önceden belirlenen hıza çıkarak bir sonraki ışığa kadar ilerliyordu. BMW, trafik ışıklarından alınan verileri kullanmak yerine aracın ön kısmına yerleştirilmiş olan ve trafik ışığının durumunu algılayabilen iki kamerayı kullanıyor. Trafik ışıklarının düzeninin hem yatay hem de dikey olarak uluslararası bir şekilde standartlaştırılmış olmasından dolayı da bu sistemin çoğu ülkede sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.
Karşısına çok fazla ışık çıkan, dörtten fazla yolun birleştiği zorlu kavşaklarda ise cruise control özelliği, harita verisini kullanarak aracın konumunu belirliyor. Konumun belirlenmesi de sisteme hangi ışığı dikkate alması gerektiğini söylüyor. Tabii ki aracın yapması gereken şeyi yaptığından emin olmak ve aracı sürmek halen sürücünün sorumluluğunda.
BMW sözcüleri sistemin ne zaman sunulacağını açıklamış olmasalar da, özelliği kullanmak için gerekli donanımın, aralarında X5 ve X7'nin de bulunduğu firmanın en son araçlarında yer alacağını söylemekteler. Bu da özelliğin kullanıma hazır olmasının ardından sadece bir yazılım güncellemesi ile açılabileceği anlamına geliyor.
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