BMW'ler İçin Kablosuz Şarj Geliyor!

BMW, şimdilik sınırlı sayıda aracı için de olsa, yeni bir kablosuz şarj seçeneği sunmaya hazırlanıyor!

BMW'lere kablosuz şarj geliyor
BMW

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