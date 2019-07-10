BMW'nin Elektrik Planları "Hızlandı"
BMW, daha önce verdiği elektrikli araba sözünü beklenenden erken gerçekleştirecek gibi görünüyor. Ama eski göz ağrısından da vaz geçmiyor!
- Levent Öztürk
Münih'deki teknoloji odaklı bir etkinlik sırasında BMW yetkilileri, söz verdiklerini bir bir gerçekleştirdiklerini söyledi. Görünene göre bu sözlerini, belirttikleri zamandan daha kısa sürede de hayata geçiriyorlar. Otomobil üreticisi, orijinal olarak 2025 yılında yollarda 25 elektrikli araç modelinin olacağını söylemişti. Şimdi ise bu sayıya 2023'e kadar ulaşacaklarını söylüyorlar.
Bunun başarılması, büyük oranda BMW'nin modüler ürünler ve üretim hatları geliştirme planına bağlı. Plana göre, aynı kasa aynı fabrika hattında benzin, hibrit veya tamamen elektrikli motor sistemi ile donatılabilecek. Bu da firmaya müşteri talebine göre hızlı bir şekilde düzenleme yapabilme imkanı sunacak. Bu sebeple de CTO Klaus Fröhlich, elektrikli sistemlere geçiş konusunda endişelenmediğini söylüyor.
BMW kendi elektrikli araç parçalarını üretiyor ve arabalarına güncelleme yapmak için tedarik zincirlerine çok bağlı değil. BMW'nin esnek bir mimariden çok daha riskli sayılabilecek hareketlerinin arasında ise elektrikli motorlarda nadir toprak metallerini kullanmama kararı bulunuyor. Ancak bu kararın, hem var olan ticari ortamda, hem de masraf azaltma anlamında mantıklı olduğu söylenebilir. Çin, nadir toprak metallerinin en büyük sağlayıcısı ve Bu metallerden vazgeçilmesi, gelecekte yüklenebilecek ek vergi ve masraflara karşı şirketi koruyacaktır.
Ancak BMW'nin, tüm araç tiplerinde tamamen batarya gücü kullanma konusunda kararlı olduğu söylenemez. Her ne kadar firma yakıt hücrelerini portfolyosunun büyük bir parçası olarak görmese de, bundan tamamen vazgeçmeyi planlamıyor. Fröhlich, yakıt hücrelerinin, orta ve ağır yük kamyonları için önemini koruyacağını düşünüyor. Yakıt hücrelerinin, özellikle ağır vasıtalar için bir geleceği olduğunu ancak bataryaların geleceği olmadığını söyleyen yönetici, bunu şarj süresi sorununa bağlıyor. Bir kamyonun uzun mesafe için gerekli batarya kapasitesi, araç yükünün çok üzerine çıkıyor. Bu yüzden de uzun mesafeli yolculuk için elektrikli kamyonlar, en azından şu an için pek mantıklı görünmüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın