BMW'nin Yeni Mini'si, Elektrikle Gelecek!

BMW'nin neredeyse tüm araçlarını "elektriklendirme" planları, 3 kapılı sürpriz bir Mini modeliyle farklı bir boyuta geçiş yapıyor!

BMW'nin yeni Mini'si, elektrikle gelecek

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