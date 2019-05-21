Boeing, 737 Max Güncellemesini Tamamladı
Yaşanan ölümlü kazalarla uzun süre gündemde kalan Boeing 737 Max uçakları için planlanan güncellemede sona gelindi!
- Levent Öztürk
Boeing, yaptığı açıklama ile 737 Max uçakları için yazılım güncellemesini tamamladığını duyurdu. Bu güncellemenin, 346 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Lion Air ve Air Ethiopia kazalarının sebepleri arasında gösterilen yazılım açıklıklarını kapaması bekleniyor. Güncellemenin Nisan ayında sunulması bekleniyordu ancak Boeing, bu kazalardaki problemlerin "tanımlandığından ve uygun bir şekilde çözüldüğünden" emin olmak için fazladan zamana ihtiyaç duydu.
FAA, güncellemeleri Mart ayında çekimser bir şekilde onayladı ancak yazılımın sertifika almak için FAA testinden geçmesi gerekiyor. Şu anda Boeing FAA için ek bilgi sunuyor ve bu bilgilerin arasında pilotların farklı uçuş senaryolarında uçak kontrolleri ve ekranlar ile nasıl etkileşime geçtikleri de bulunuyor.
Daha önce de belirtildiği gibi güncellenen sistem, uçağın bir yerine her iki sensöründeki veriyi karşılaştıracak ve eğer 5.5 dereceden fazla fark varsa sistem aktif olmayacak. Bir olay anında mürettebatın da gerekli olması durumunda sistemi iptal etmesi mümkün olacak. Boeing, güncellenmiş MCAS yazılımına sahip 737 Max ile 207 test uçuşunda 360 saatten fazla uçuş yaptığını belirtiyor. Ayrıca simülatör testleri de yapılmış durumda.
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