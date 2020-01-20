Boeing 737 Max'te Yeni Bir Sorun Daha!

Büyük kazalara sebep olan Boeing 737 Max'te yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Uçması artık neredeyse imkansız gibi!

  • Ercan Uğurlu
Boeing 737 Max'te Yeni Bir Sorun Daha!

Ünlü uçak üreticisi Boeing'in en çok sattığı uçaklarından 737 Max, şu sıralar şirketi fazlasıyla üzüyor. Daha önce uçuş kontol sisteminden kaynaklanan hatalar neticesinde 2 büyük kaza geçiren 737 Max, sonunda hangara çekilmişti. Yapılan arıza tespit çalışmalarında ise şimdi Boeing, yeni bir sorunla daha karşılaştı.

Boeing, 737 Max üzerinde yaptığı çalışmalarda yeni bir sorunda daha karşılaşmış durumda. Yeni bir yazılım hatasıyla daha karşılaşan Boeing, 737 Max tipi 2 yolcuğu uçağında yer alan bilgisayarların birbirleri ile iletişim kuramadığını söylüyor. Federal Havacılık Kurulu ile yapılan paylaşımlarda sorunun çözülmesi için gerekenlerin yapıldığı bahsedilirken, uçağın yeniden göklere dönebilmesi için son sürat çalıştıkları da ifade ediliyor. Ancak 737 Max'in uçuşlara ne zaman başlayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Boeing, 737 Max'in bu sorunları sebebiyle milyonlarca lira para kaybederken, öte yandan şirketin imajı da olumsuz etkileniyor. Hisse senetleri düşmeye devam eden Boeing, bakalım 737 Max'i yeniden göklere ne zaman yükseltebilecek...

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