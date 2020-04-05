Boeing 787'lerin Problemine Karşı Bilindik Çözüm: "Kapat - Aç, Düzelsin"

ABD Federal Havacılık Müdürlüğü, Boeing 787 operatörlerinin "potansiyel olarak felaket sebebi hata senaryosu" olarak adlandırdıkları durumu engellemek için her 51 günde bir hava araçlarını "kapatıp açmaları" emrini verdi.
Uçabilirlik yönergesi bu ayın ilerleyen dönemlerinde devreye girecek. Bu yönerge, bahsi geçen uçaklar sürekli çalışma durumda olduğunda, belirli günlere ulaşmadan yeniden başlatılmalarını gerekli kılıyor. Sistemi yeniden başlatma, eski verilerin hava araçlarının sistemlerini doldurmasını engellemek için gerekli ve bu problem, daha önce farklı 787 sistemlerinde yaşanmıştı.
Yönergede belirtildiği üzere 51 günden daha uzun süre sıfırlanmayan uçak sistemlerinde bu durum, pilotlara "yanıltıcı veri gösterilmesi" ile sonuçlanabiliyor ve bu verilerin arasında uçuş hızı, yükseklik ve motor çalışma göstergeleri, ve hatta çeşitli uyarı alarmları da bulunuyor.
Bu oldukça tehlikeli gözüken durum, yönergede detaylı açıklanmamakla beraber, 787'nin ortak çekirdek sisteminden (CCS) kaynaklanıyor. Neyse ki problemin çözümü oldukça basit ve tek yapılması gereken 51 güne ulaşmadan önce uçağı tamamen kapatmak. Ticari havayolu uçaklarının, hava alanlarında mürettebatın değişmesi, bakım ve temizlik çalışanlarının çalışmaları sırasında karasal hattın bağlanması gibi işlemlerle haftalarca çalışmaya devam etmeleri nadir bir durum değil.
Daha önceki bir yazılım sorunu, elektrikli jeneratörlerin uçuş sırasında kapanması endişesi ile havayollarının 787'leri her 248 günde bir kapatmalarını gerekli kılıyordu.
Airbus da A350 uçaklarında kısa bir süre önce benzer bir sorun yaşıyordu ve şu anda düzeltilmiş olan sorun, her 149 saatte bir kapatıp açmayı gerektiriyordu.
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