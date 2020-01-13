Boeing Çalışanlarından, 737 Max Tasarımcılarına Sert Sözler!

2018 yılının Ekim ayında bir Boeing 737 Max jeti Cava Denizi'ne düşmüştü ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti. Beş ay sonra Etiyopya'da yaşanan bir başka kazada da tüm yolcular ve mürettebat hayatını kaybetti. Bu trajediler, Dünya genelinde uçuş otoritelerinin 737 Max jetlerinin tamamını uçuşlara yasaklamasıyla ve bu kazalara detaylı incelemelerin başlatılmasıyla sonuçlandı.
The Washington Post ve The New York Times'ın eline geçen 100'den fazla sayfadan oluşan e-posta ve yazışma metinlerinde gözükene göre çalışanlar, uçakların tasarımcıları için "hepsi birer palyaço" diyor, güvenliği hakkında endişelerini belirtiyordu. Hatta ilk kazanın öncesinde bile bir çalışanın bu uçağa ailelerinin binmesine izin verip vermeyeceğini sorması üzerine, bir iş arkadaşının "hayır" cevabını verdiği görülüyor.
Şu ana kadar incelemeler, kazalardaki asıl suçlunun 737 Max'in Manevra Karakteristikleri Güçlendirme Sistemi (MCAS) olduğunu söylüyor. Boeing, uçağı tasarlarken kodda sıklıkla değişiklikler yaptı ancak bu değişiklikleri FAA'ya yeterli bir şekilde açıklamayarak, düzgün olmayan bir güvenlik testine sebep oldu. Hatalı MCAS uçakları otomatik olarak burun aşağı çeviriyordu ve bu iki ölümcül kazanın sebebiydi.
Kazaların yaşanması ve incelemelerin başlamasının ardından 737 Max uçaklarının uçuşları uzun bir süre ile durduruldu ve Boeing 10 milyar doların üzerinde zarar yaşadı. Ayrıca firma, incelemelerin tamamlanmasına kadar uçakların üretimini durdurdu ve CEO Dennis Muilenburg'un görevine son verilmişti. İncelemelerin halen devam ediyor olması, 737 Max'ın üretimine veya uçuşlarına ne zaman başlanacağına dair bir fikir üretilmesini imkansız hale getiriyor.
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