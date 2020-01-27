Boeing, Yeni "Dev"i 777X'in İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Boeing halen 737 Max ile yaşadığı sorunların sonuçları ile uğraşıyor ancak şimdilik övünebileceği bir şey de var. Firma, 76 metre boyu ve kanatları uçuş için açıldığında 71 metre genişliği ile şu ana kadar en büyük çift motorlu jet hava aracı olarak kabul edilen 777X'in ilk test uçuşunu tamamladı. Bu ilk uçuşta 777X, Washington eyaleti üzerinde üç saat 51 dakika boyunca uçtuktan sonra Seattle'daki Boeing Field'e geri döndü.
Uçağın bu muazzam boyutu için her biri yaklaşık 100,000 pound itme sağlayan GE9X motorlarına borçlu olduğu söylenebilir. Ayrıca Boeing, uçağının %10 daha iyi yakıt verimliliğine sahip olmasıyla da övünüyor.
777X, Emirates ve diğer havayollarının araçlarını alacağı 2021 yılına kadar hizmete başlamayacak ancak o zamana kadar pek çok test yapılacak. Boeing'in üç test modeli daha bulunuyor ve hem hava, hem de karada "derin" test serileri planlanıyor. Firma, ölümcül 737 Max kazalarının ardından güvenlik imajının bozulduğunun farkında ve 777X gibi devasa araçların günlük yolculara hizmet etmeden önce güvenli olduklarına dair herkesi tekrar ikna etmeyi istiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın