Bomba İmha Ekiplerini Hastaneye Getiren Olay: Rektumundan Top Mermisi Çıktı

İngiltere'de yaşanan şaşırtıcı bir olay, bomba imha ekiplerinin hastaneye gelmesi ile sonuçlandı. Gelen bir hastanın rektumunda top mermisi olması, bir süre için panik yaşanmasına yol açtı.

  • Levent Öztürk
Bomba İmha Ekiplerini hastaneye getiren olay

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