Bomba İmha Ekiplerini Hastaneye Getiren Olay: Rektumundan Top Mermisi Çıktı

İngiltere'de yaşanan şaşırtıcı bir olay, bomba imha ekiplerinin hastaneye gelmesi ile sonuçlandı. Gelen bir hastanın rektumunda top mermisi olması, bir süre için panik yaşanmasına yol açtı.