Bomba İmha Ekiplerini Hastaneye Getiren Olay: Rektumundan Top Mermisi Çıktı

İngiltere, Gloucester'daki doktorlar kısa bir süre önce kendilerini bir hastanın rektumunda potansiyel olarak patlayıcı sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir keşifle karşı karşıya buldular. Hastanenin güvenliğinden endişe ederek, hastaneye ulaştığında Patlayıcı Mühimmat İmha ekibini (PMİ) aradılar. Yapılan incelemede mühimmatın İkinci Dünya Savaşı top mermisi olarak tanımlanması, gerçek bir şok etkisi yarattı. Neyse ki aktif olmadığı ve bu nedenle içinde bulunduğu kişi dışında kimseye tehdit oluşturmadığı belirlendi.
The Sun'ın bildirdiği üzere hasta, askeri koleksiyonlarından birinin rektumuna girmesine neden olan talihsiz bir kaza bildirdikten sonra Gloucestershire Kraliyet Hastanesi'ne başvurmuştu. Gloucestershire Constabulary sözcüsü Insider'a "hasta rektumunda bir mühimmatla (hastaneye) başvurmuştu" dedi. Bildirilene göre 5,7 x 11,7 santimetre boyutundaki cisim, savaş zamanı meraklısının rektumuna, temizlik sırasında "kayıp düştükten" sonra girmişti ve sonrasında çıkartmayı başaramadı.
Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust tarafından Insider'a gönderilen bir açıklamada, "mühimmat içeren herhangi bir olayda olduğu gibi, hastalar, personel veya ziyaretçiler için herhangi bir zamanda herhangi bir risk olmamasını sağlamak için ilgili güvenlik protokolleri takip edildi" dendi.
Güvenli bir şekilde çıkarıldıktan ve tehlikeli olmadığı belirlendikten sonra, cismin daha yakından yapılan incelenmesi, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Topçu birliği tarafından düşman tanklarına karşı kullanılan bir havan topu mermisi olduğunu ortaya çıkardı.
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