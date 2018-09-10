Boring Machine, Xbox Koluyla Kontrol Edilirse
Elon Musk'ın tünel firması Boring Company'nin devasa matkabı, Xbox koluyla kontrol edseydi nasıl olurdu? İşte cevap!
Elon Musk'ın toplu taşımayı baştan tasarlamayı amaçlayan şirketi Boring Company, son olarak Los Angeles ve Dodgers stadyumunu dört dakikada birbirine bağlayan "döngüleri" ortaya çıkarmıştı.
Şirket şu an, "loop" adlı bu tünelleri kazmak için üç makine kullanıyor. Aşağıda bu makinelerden birinin bir Xbox One gamepad'iyle nasıl kontrol edildiğini görebilirsiniz.
Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l— The Boring Company (@boringcompany) 8 Eylül 2018
Tweet'te görünen makine, muhtemelen Hawthorne'da kullanılan makinenin ta kendisi.
Elon Musk son olarak Joe Rogan'ın podcast'inde yapay zekanın insanlığı tehdit etmesiyle ilgili konuşmuştu.
Zeynel A. Öztürk
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