Boring Machine, Xbox Koluyla Kontrol Edilirse

Elon Musk'ın tünel firması Boring Company'nin devasa matkabı, Xbox koluyla kontrol edseydi nasıl olurdu? İşte cevap!

Boring Machine, Xbox Koluyla Kontrol Edilirse

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