Bosch'tan Elektrikli Araçlar İçin Yeni Öneri!

Elektrikli araçlar her ne kadar yaygınlaşsa da, kaza sırasında ciddi riskler oluşturuyor. Ama Bosch'un buna karşı çok iyi bir önerisi var!

07 Ekim 2019 21:00

Levent Öztürk