Bosch'tan Elektrikli Araçlar İçin Yeni Öneri!
Elektrikli araçlar her ne kadar yaygınlaşsa da, kaza sırasında ciddi riskler oluşturuyor. Ama Bosch'un buna karşı çok iyi bir önerisi var!
- Levent Öztürk
Geleceğin elektrikli araçlarda (EV) olduğu artık neredeyse tartışılamaz bir gerçek. Tekil olarak bakıldığında çevre için dostlar ve içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha az hareketli parçaları bulunuyor. Daha güvenilir ve daha kolay tamir edilebilir olmaları da söz konusu. Anında tork sağlamaları ise, keyifli bir sürüş sağlıyor.
Her ne kadar batarya teknolojisi henüz çoğu kişi için yeterli seviyede olmasa da, EV'ler yavaş bir şekilde popülerlik kazanıyorlar. Yoldaki EV sayısının artması ile de doğal olarak kaza riskleri artıyor. Elektrikli araçlar kaza yaptıklarında, yüksek voltajlı devasa batarya paketleri alev alabiliyor ve belki de daha tehlikeli bir şekilde, kopan kabloları aracın yapısının metal parçaları ile temas ederek hem aracın içerisindeki kişilere hem de yardıma gelen ekiplere tehlike oluşturuyor. Bunun iyi bir şey olmadığını söylemeye muhtemelen gerek yoktur.
Alman tedarik devi Bosch, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuru ile bu riskleri ciddi oranda azaltacak bir çözümü olduğunu açıkladı. Firma, otomobil üreticilerine, bir kazadan milisaniyeler sonra aracın güç devrelerini kapatan bilgisayar kontrollü sistemler sunuyor. Ancak Bosch, hangi üreticilerin bu sistemleri kullanacağını şimdilik açıklamış değil.
Bosch'un sistemi, hava yastıklarında kullanılan sisteme benzeyen bir mantıkla çalışıyor. Sistem, kaza sonrasında hava yastıkları devreye girince, elektrik kablolarına bir kesici müdahale yaparak araç genelinde elektriğin kesilmesini sağlıyor.
Tabii ki bu sistem devredeyken de elektrik çarpması ve benzeri riskler bulunuyor ancak bu riskleri ciddi oranda azaltacağı da bir gerçek.
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