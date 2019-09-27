Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Satışa Çıktı!
Boston Dynamics'in Robot Köpeği Spot, artık satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor. Eğer düşünürseniz, işte bilmeniz gerekenler!
- Levent Öztürk
Robot köpek Spot'un üreticisi Boston Dynamics, robotlarının satışının ve kiralamasının artık mümkün olduğunu duyurdu. Firma, Spot'un artık alınabileceğini söylese de, fiyatı hakkında bir açıklama yapmış değil ve bunun için satış ekibi ile iletişime geçilmesi gerekiyor. Her ne kadar kesin bir satış fiyatı belirtilmiş olmasa da, firmanın işletme geliştirme VP'si Michael Perry, erken kullanıcı programı kirasının bir araba fiyatından az olacağını söyledi.
Spot'un masrafı düşünülürse, bu robotun normal tüketicilere değil, daha çok işletmelere yönelik olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca, bir işletmenin Spot robotlarını alabilecek parası olsa bile Boston Dynamics, ellerinde sınırlı sayıda ünite bulunduğundan dolayı onları ilgi çekici bir şekilde kullanacak olan işletmeleri tercih edecek gibi gözüküyor.
Boston Dynamics, fiyat konusunda ipucu vermese de, cihazların özellikleri hakkında oldukça açık davrandı: Hız: 1.6 m/s - Çalışma Süresi: 90 dk - Batarya: Değiştirilebilir - Görüş: 360 derece - Ingress Koruması: IP54 - Çalışma Ortamı: -20c ile 45c arası - Yük Bağlantısı: DB25 - Yük Kapasitesi: 14 kg.
Spot için önerilen bazı uygulamaların arasında şantiye alanlarında ilerlemeyi inceleme, petrol ve doğalgaz alanlarında tesisleri uzaktan inceleme ve tesis çalışmaları konusunda farkındalığı arttırma, polislerin tehlikeli bölgelere güvenli bir şekilde uzaktan yaklaşmalarını sağlayarak kamu güvenliğini arttırma gibi başlıklar yer alıyor.
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