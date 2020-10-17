Boston Dynamics Robotlarından Arama Kurtarma Çalışmalarında Yararlanılacak

Boston Dynamics tarafından üzerinde çalışılan, görenleri kendilerine hayran bırakan Atlas ve türevi robotlardan arama kurtarma çalışmalarında yararlanılacak.

  • Ercan Uğurlu
Robotlar Afetlerde Yardıma Koşacak

Boston Dynamics'in üzerinde yıllardır çalışmakta olduğu robotlar yıllar içinde büyük aşama kaydetti. İlk önceleri ayakta durmakta bile zorlanan robotlar, artık farklı akrobasi yetenekleri sergileyebiliyor, engebeli arazilerde koşabiliyor.

Gelecekte bu tip robotlardan her alanda faydalanılacağı açık. Günlük hayatta insanlara yardımcı olacak robotlardan fabrikalarda aktif olarak çalışacak modellere, askeri operasyonlarda kullanılacak olanlardan eğlence amacı güden robotlara kadar çevremizde çok sayıda robot göreceğiz. Bunlardan bazıları da afetlerde insanların yardımına koşacak. Boston Dynamics'in Spot adını verdiği robotu da bunlardan biri olacak.

Oynat Robotlar Afetlerde Yardıma Koşacak Boston Dynamics tarafından üzerinde çalışılan Atlas ve türevi robotlardan arama kurtarma çalışmalarında yararlanılacak.

Boston Dynamics'in "dünyadaki en gelişmiş robotlardan biri" olarak tanıttığı Spot'un gelecekte afetlerde aktif olarak kullanılması düşünülüyor. Bu konudaki testlerine devam eden geliştiriciler, Spot'u Denver dışındaki Edgar Madeni'nde teste tabi tutmuşlar.  Spot'un madenlerdeki çalışmasını hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

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