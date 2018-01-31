Bot'lar Trump'ı Yarım Milyon Kez Retweet'lemiş!

Rus bot'lar, seçim döneminde Trump'ın tweet'lerini neredeyse yarım milyon defa retweet'lemişler!

Bot'lar Trump'ı yarım milyon kez retweet'lemiş!

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