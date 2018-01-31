Bot'lar Trump'ı Yarım Milyon Kez Retweet'lemiş!
Rus bot'lar, seçim döneminde Trump'ın tweet'lerini neredeyse yarım milyon defa retweet'lemişler!
Rusya'nın 2016 ABD başkan seçimlerini etkileme çabalarıyla ilgili bilgiler su üstüne çıkmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgiye göre, Rusya ile alakalı Twitter hesapları seçim döneminde Donald Trump'ın tweet'lerini neredeyse yarım milyon defa retweet'lemiş.
Senato Yargı Komitesi tarafından cuma günü yayınlanan bir dosyaya göre, Rus bot'lar 2016'da Trump'ın tweet'lerini neredeyse 470.000 kere retweet'lemiş. Bu dosyadaki bilgiyi sağlayan ise Twitter'ın kendisi. 1 Eylül ile 15 Aralık 2016'da gerçekleşmiş olan retweet fırtınası esnasında, yine Rusya bağlantılı hesaplar, aday Hillary Clinton için 50,000'den az retweet yapmış görünüyor.
Twitter'ın açıkladığı bu bilgiler, bazı Rusların platformu ne kadar çok manipüle ettiğini bir kez daha gösteriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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