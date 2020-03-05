Bozulan iPhone'unu değiştirmek isteyenlerin karşısına Corona çıkabilir!

Apple'ın, Corona virüsü nedeni ile yaşadığı sıkıntılara bozuk iPhone'ları değiştirmek için kullanacağı yeni iPhone'lar da eklendi...

Bozuk iPhone'lar değişmeyebilir!

Apple teknik destek çalışanlarını uyararak iPhone değiştirme işlemlerinde kullanılan telefonlarda stok sorunu yaşanmakta olduğunu belirtti. Önümüzdeki haftalarda yedek iPhone'ların tedarikinde sorun yaşanacak gibi görünüyor. Bunun nedeninin de Coronavirüs salgını olduğu düşünülüyor. İPhone'lar Çin'den geliyor ve üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sadece Apple değil ürünlerini Çin'de ürettiren tüm teknoloji firmaları için bir problem olacak gibi görünüyor.

Corona virüs Apple'ı da vurdu

Apple yatırımcıları ile paylaştığı son raporda 2020'nin ikinci mali çeyreğinde hedefleri tutturmayı beklemediğini açıkladı. Buna ek olarak Apple CEO'su Tim Cook, Dünya çapında iPhone tedariğinde "geçici bir düşüş" yaşanacağını açıklamadı. Ancak o dönemde, bu sıkıntının iPhone değişimini de etkileyeceği düşünülmüyordu.

Apple, iPhone tedariğinde sorunlar yaşıyor

Hasar gören ve değiştirilmesi gereken iPhone'lar, tedarik sıkıntısı yüzünden Apple store'larda bir süre bekletilecek gibi görünüyor. Apple geçtiğimiz ay Corona virüsü nedeniyle Çin'de kapatmış olduğu Apple Store'ların bir kısmını açtı. Bir ayı içinde üretimin ve tedarik sisteminin normale döneceği ve bu sıkıntının aşılacağı düşünülüyor.

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