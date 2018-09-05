"Brand New Roman", Markaları Yazıya Döküyor!
Hello Velocity tarafından yayımlanan yeni font, marka logolarını klavyenizin ucuna getiriyor!
Hello Velocity adında bir dijital stüdyo, herkes tarafından bilinen ünlü markaların logolarını tek bir fontta topladı. Logonun ismi de bir hayli akıllıca: Brand New Roman.
Söz konusu stüdyonun amacı, "insanları düşünmeye sevk eden internet deneyimleri oluşturmak". Bu noktada stüdyo, Brand New Roman'ın "tüketim çılgınlığı üzerine net ve akıllıca bir mesaj" olduğunu savunuyor.
Bu fontu kullanmaya başladığınızda ise klavyenizde bastığınız herhangi bir harf, o harf ile bağlantılı bir markanın logosunu ekrana yansıtıyor. Örneğin küçük a, Amazon'u, sıfır rakamı ise Target'in logosunu ekrana getiriyor.
Sonuç olarak klavyenizde hangi harfe basarsanız basın, yüksek ihtimalle ekrana çıkacak olan markaya oldukça aşina olacaksınız, bu ise Hello Velocity'nin iddiasına destek veren bir durum. Belli ki, bu şirketlerin hepsi düşüncelerimizin ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Hello Velocity'nin vermek istediği mesaj yoruma açık bir konu. Ancak bu fontu indirmek isterseniz acele etmenizi öneririz, zira bütün bu dev şirketlerin avukatları bu fontu -ve haliyle üzerindeki fikri mülkiyet haklarını- barındıran web sitelerine fikri mülkiyet ihlaline dair mahkeme kararnamelerini göndermeye başlayacaklardır.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın